Samsung продемонстрировал 75-дюймовый 4К телевизор

В прошлом году на выставке CES, Samsung продемонстрировала модульные панели MicroLED, составляющие его технологию The Wall TV.

В этом году она обновила технологию в двух направлениях - больше и меньше. На мероприятии в Лас-Вегасе Samsung показала, что панели MicroLED использовались для создания 219-дюймового дисплея «The Wall» и «The Window» - это огромный экран размером 146 дюймов - который доказывает, что они могут создавать экраны любого размера, разрешения и форма. Samsung также анонсировала версию The Wall, которая может поместиться в большем количестве домов, с разрешением 4K и размером 75 дюймов.