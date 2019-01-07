Samsung продемонстрировал 75-дюймовый 4К телевизор

2019-01-07, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung; [118]
В прошлом году на выставке CES, Samsung продемонстрировала модульные панели MicroLED, составляющие его технологию The Wall TV.

В этом году она обновила технологию в двух направлениях - больше и меньше. На мероприятии в Лас-Вегасе Samsung показала, что панели MicroLED использовались для создания 219-дюймового дисплея «The Wall» и «The Window» - это огромный экран размером 146 дюймов - который доказывает, что они могут создавать экраны любого размера, разрешения и форма. Samsung также анонсировала версию The Wall, которая может поместиться в большем количестве домов, с разрешением 4K и размером 75 дюймов.

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