Samsung работает над OLED-экранами на основе Blue OLED и квантовых точек

Samsung предположительно демонстрирует прототипы OLED-телевизоров размером 55 и 65 дюймов. Новые OLED-экраны будут использовать голубые OLED-модули в сочетании с фильтрами красного и зеленого цвета на основе технологии Quantum Dot, по сути дела, что это дисплей QD-OLED.Если вы это помните, Samsung в прошлом уже предлагал OLED для экранов телевизоров, но остановил производство из-за проблем с технологией. Они наполнили их субпикселями RGB, однако со временем цветовой баланс ухудшился. Основной конкурент Samsung, LG, обходит этот эффект, используя белые OLED-ячейки, а затем применяет к ним цветовые фильтры, однако запатентованная технология позволяет использовать только LG. Это основная причина, по которой вы видите только телевизоры от LG OLED или OLED телевизоры от других брендов на основе панели LG. Новая технология Samsung не будет использовать белый OLED, но она иметь синий OLED с красными и зелеными фильтрами.