Samsung работает над многоцелевым расширяемым дисплеем

Согласно недавно появившемуся концептуальному патенту, Samsung может разрабатывать расширяемый дисплей. Этот патент относится к расширяемому дисплею, в котором используется вращающийся механизм. Южнокорейский гигант мог бы разработать этот дизайн, чтобы уменьшить потребность во вторичном дисплее.

Этот патент предположительно предполагает, что этот дисплей можно расширять во всех направлениях. Если этот новый дизайн расширяемого дисплея покажет многообещающие результаты, Samsung может разместить его на своем сайте вместе с другими новыми концептуальными дисплеями. В прошлом отчете предполагалось, что Samsung может представить третье складное устройство наряду со слухами о Samsung Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. Это устройство может быть либо выдвижным фаблетом со сворачивающимся дисплеем, аналогично концепции дизайна этого расширяемого дисплея или это может быть складной смартфон с тремя дисплеями. Ожидается, что третье устройство будет иметь ограниченную доступность в первый год своего производства.
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