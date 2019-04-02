Samsung работает над новым Galaxy Note 10

Компания Samsung намекнула на разработку Samsung Galaxy Note 10.

Согласно отчету, в котором говорится что, Note 10 может не только иметь новый дизайн, но также иметь две модели с S Pen. Серия Galaxy Note 9 в настоящее время стоит из 6,4 дюймового дисплея, а S10 + является точно таким же размером, но Samsung, возможно, не планирует уменьшать размеры. Основываясь на предыдущих утечках и отчетах, Samsung также может работать над дизайном серии без кнопок, похожим на концептуальный телефон Meizu Zero. Это означает, что традиционные тактильные кнопки питания и громкости могут быть заменены емкостными тактильными сенсорами. Предполагается, что Galaxy Note 10 появится в августе этого года. Это соответствует недавним запускам, так как Note 9 был объявлен за две недели до IFA 2018 6 сентября.