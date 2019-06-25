Samsung работает над планшетом с процессором Snapdragon 710 и ОС Android 9 Pie

Компания Samsung собирается представить флагманский планшет Galaxy Tab S5 и бюджетный Galaxy Tab A (2019), а сейчас ещё появилась информация о среднебюджетной модели.

В базе данных теста производительности Geekbench заметили новое устройство с номером SM-T545. В отчёте указано, что у аппарата установлено 4 ГБ оперативной памяти и версия операционной системы Android 9 Pie. Новинка работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 710 с максимальной тактовой частотой 1.71 ГГц. Благодаря ему, планшет набирает в многоядерном тесте неплохое количество баллов (4450), а вот в одноядерном результаты не очень (929). Это пока ещё не финальный образец устройства, так что к выходу работу чипа и системы должны оптимизировать.

Информации когда выйдет новинка пока нет, но возможно, её представят в начале сентября на выставке IFA 2019.