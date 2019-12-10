Samsung работает над созданием смартфонов Galaxy A с поддержкой 5G

Компания Samsung, ведет переговоры с компании MediaTek о поставках процессоров со встроенными 5G-модемами. А именно с процессорами кодовыми названиями MT6885 и MT6873.

Если компании договорятся, то поставки процессоров MediaTek достигнут рекордных показателей в следующем году. Так как компания MediaTek, не давно представила новый процессор Dimensity 1000 с интегрированным 5G-модемом. Он построенный по 7-нанометровому техпроцессу и имеет четыре производительных ядра Cortex-A77 с максимальной тактовой частотой 2.6 ГГц, а также четыре энергоэффективных Cortex-A55 с тактовой частотой до 2.0 ГГц, а вот за графику процессора отвечает ускоритель Mali-G77, а за обработку функции ИИ модуль APU 3.0.