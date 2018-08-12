Samsung рассчитывает продать 12 млн смартфонов Galaxy Note 9

Компания Samsung объявила о намерении реализовать двенадцать миллионов экземпляров флагманского смартфона Galaxy Note 9, который был представлен несколько дней назад. Первый шаг, относительно невысокая цена, уже сделан. Galaxy Note 9 с 128 ГБ памяти оценен в 965 долларов – столько же стоил на старте продаж Galaxy Note 8 с 64 ГБ флэш-памяти. Напомним, что продажи мобильного подразделения Samsung упали после выхода нового поколения Galaxy S, которое не смогло предложить значимых нововведений в сравнении с предшественником.

Samsung Galaxy Note 9 оснастили 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, обновленным стилусом S Pen, а также операционной системой Android 8.1 Oreo. Смартфон выйдет в России 31 августа по цене 69 990 рублей за версию с 128 ГБ и 89 990 за 512 ГБ