Samsung разработала 15,6-дюймовый 4K OLED-дисплей для ноутбуков

Компания Samsung объявила о своем первом 15,6-дюймовом 4K OLED-дисплее для ноутбуков, подтвердив, что она будет поставлять эту панель ведущим производителям для ноутбуков премиум-класса.

Ожидается, что 4K OLED-дисплей запустят в массовое производство к середине февраля. OLED-панель будет иметь диапазон яркости от 0,0005 до 600 нит (достаточно для сертификации DisplayHDR 600) и динамический коэффициент контрастности 120000: 1. Кроме того, он имеет черный цвет, который выглядит в 200 раз темнее, а белый - вдвое ярче, чем на обычных ЖК-экранах. Он также может отображать до 34 миллионов цветов или 100 процентов цветового пространства DCI-P3. Есть и другие преимущества, панель тоньше, легче и энергоэффективнее, чем обычный ЖК-дисплей. Тем не менее, OLED-дисплеи не идеальны, и общие проблемы включают в себя такие вещи, как выгорания экрана.