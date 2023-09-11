Samsung скоро представит смартфон Galaxy S23 FE

Так что для конечного пользователя нет ничего ужасного в том, что Galaxy S23 FE очень похож на Galaxy A54 — у него есть отдельные вырезы для камер на задней панели, сама тыльная сторона выполнена из стекла с закруглёнными краями, а на лицевой стороне смартфона камера расположена прямо посередине в отверстии для дисплея. Если говорить про технические характеристики, то у Galaxy S23 FE всё очень даже хорошо — смартфон будет оснащён 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, процессором Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 (это зависит от региона, где смартфон будут продавать), 8 ГБ оперативной памяти и возможностью выбора между 128 и 256 ГБ памяти для хранения контента. На текущий момент нет только информации о стоимости смартфона нового поколения, но он должен быть доступнее оригинальных флагманов. Будем надеяться, что сильно доступнее.