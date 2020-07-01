Samsung случайно рассекретила дизайн Galaxy Note20 Ultra

На российском и украинском официальных сайтах компании Samsung появились качественные изображения смартфона линейки Galaxy Note20, который еще не был представлен официально. Сетевые инсайдеры единодушно заявляют, что перед нами топовая модель Note20 Ultra. Стоит заметить, что дизайн устройства на рендере сильно похож на утечки, которыми делился информатор OnLeaks еще пару месяцев назад. Что до самого смартфона, то он обращает на себя внимание очень крупными модулями основной камеры и новой расцветкой под названием Mystic Bronze. Официальная презентация смартфона ожидается 5 августа на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked.