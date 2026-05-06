Samsung тестирует Exynos с 96 МБ кэша

Техпроцесс 2 нм с архитектурой GAA получит ещё несколько итераций, прежде чем Samsung будет полностью уверена в своей передовой литографии 1,4 нм. Однако это не мешает компании уже сейчас проводить ранние тесты нового процессора Exynos на более современном техпроцессе — первые утечки указывают на серьёзный скачок производительности и возможностей чипа. Например, прототип нового Exynos на 1,4 нм, как утверждается, получит 10-ядерную конфигурацию процессора по схеме 2+4+4. Два мощных ядра смогут работать на частоте до 4,50 ГГц, производительные ядра — на 3,80 ГГц, а энергоэффективные — на 2,00 ГГц. Но ключевой особенностью может стать именно 96 МБ SLC-кэша, а также сверхширокая шина, которая должна снизить задержки между CPU и GPU. Такой кэш позволяет хранить часто используемые данные ближе к вычислительным блокам, уменьшая задержки и увеличивая пропускную способность.

Чем больше этот объём, тем быстрее и эффективнее работает система, поскольку CPU, GPU, NPU, ISP и другие блоки реже обращаются к основной памяти. Но у этого есть и обратная сторона — SLC занимает значительную часть кристалла, а увеличение площади напрямую повышает стоимость массового производства. Важно учитывать, что сейчас максимальный объём такого кэша в мобильных процессорах составляет около 10 МБ — например, у Dimensity 9500. Попытка увеличить его до 96 МБ может привести к созданию слишком крупного кристалла, который окажется непригодным для смартфонов. Но это лишь предположение.