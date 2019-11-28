Samsung улучшит QLED

Буквально недавно, когда технология QLED только появилась на просторах рынка, многие журналисты обратили свое внимание на то, что такого рода мониторы или телевизоры будут иметь слишком короткий срок службы, так как сама по себе технология не может выдержать длительного использования. Это крайне грустная ситуация, ведь качество картинки на QLED-матрице заметно выше и если вы хотите лучший телевизор на рынке, то стоит смотреть именно в сторону QLED. Однако срок службы таких панелей очень маленький и в компании Samsung вдруг решили, что пора бы изменить эту ситуацию. Теперь в компании активно работают над тем, чтобы предоставить более продвинутый вариант QLED. Ждем официального релиза новой технологии в телевизорах, да?