Samsung установит в Galaxy Tab S9 огромную батарею

Для подавляющего большинства пользователей планшетов за пределами линейки iPad просто не существует, потому что на самом деле производители сами не совсем стараются конкурировать с Apple, а гигант из Купертино каждый год делает свои устройства немного лучше, предоставляя возможность даже не смотреть в сторону Android-конкурентов. К счастью, в ближайшее время ситуация кардинально изменится, потому что компания Samsung активно работает в этом направлении и планирует создать действительно качественного конкурента в лице планшета Galaxy Tab S9, который при относительно доступной стоимости предоставит пользователям возможности, которых нет у конкурентов. Например, компания делает существенную ставку на автономности, которая так нужна пользователям.

Дело в том, что планшеты часто берут в путешествие или на работу для просмотра развлекательного контента или рабочих задач. Безусловно, пользователям в этом случае нравится мобильность и лёгкость устройства, потому что пользователи получают возможность не переживать о зарядке и необходимости носить её с собой. И в Galaxy Tab S9, если верить информации инсайдеров, будет достаточно внушительная батарея, которая позволит смотреть видео в течение 20 часов. Это очень важный бонус, потому что некоторые потенциальные покупатели берут планшетный компьютер именно для просмотра контента развлекательного типа и им очень хотелось бы, чтобы планшет жил как можно дольше от одного заряда.