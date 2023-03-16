Samsung уже готова производить процессор Exynos 2400

Некоторое время назад компания Samsung занималась разработкой своих собственных мобильных процессоров, но из-за того, что они проигрывали конкурентам в плане производительности, компания решила заняться другим направлением. Достаточно длительное время производитель просто выпускал флагманы на процессорах компании Qualcomm, делая упор исключительно на систему камер и дисплей. Теперь же появилась информация о том, что производитель планирует всё же выпустить свой собственный процессор, хотя это произойдёт не в ближайшее время, и, если верить поставщикам секретной информации, в этом направлении у гиганта мобильной индустрии имеется внушительный прогресс. Компания уже нашла производителя, которые способен выпускать чипы по технологическому процессу в 4 нм.

Также инсайдеры считают, что у компании уже есть опытные прототипы мобильного процессора, который будет производиться по самому новому технологическому процессу. За счёт этого производителя планирует получить более высокую производительность при том же размере чипа, а также при более высокой энергоэффективности. Это значит, что устройство на базе данного процесса сможет выдавать внушительную производительность, но при этом не будет потреблять больше энергии, чем предыдущее поколение чипов. Для смартфонов, у которых батареи достаточно компактные и не увеличиваются с каждым годом, вопрос энергоэффективности является крайне важным, так что будем следить за этой ситуацией.
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