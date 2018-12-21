Samsung уже начала производство смартфонов Galaxy S10

Как сообщает немецкий инсайдер, ранее зарекомендовавший себя достоверными утечками, компания Samsung дала старт производству флагманских смартфонов Galaxy S10. Столь ранний старт связан с новым форм-фактором (экран Infinity-O) и новыми функциями, вроде датчиков трехмерного сканирования ToF (Time of Flight) для дополненной и виртуальной реальности или, например, встроенного под экран сканера отпечатков пальцев. Что до официального анонса Samsung Galaxy S10, то он состоится в рамках Samsung Unpacked 20 февраля, а продажи стартуют 8 марта 2019 года.