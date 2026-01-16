Samsung уже запустила производство экранов для MacBook Pro

Apple наконец готовит крупный редизайн MacBook Pro на базе M6, в рамках которого компания откажется от mini-LED и перейдёт на OLED-дисплеи. Учитывая многолетний опыт Samsung в производстве таких панелей, компания, по имеющимся данным, начала выпуск дисплеев раньше ожидаемого срока, что намекает на более ранний релиз обновлённой линейки портативных Mac. При этом важно учитывать, что OLED-дисплеи и другие ключевые улучшения, как ожидается, получат только версии с процессорами M6 Pro и M6 Max. Если ориентироваться на предыдущие запуски MacBook, презентация M6 MacBook Pro, скорее всего, должна была состояться в 4 квартале 2026 года, а более дорогие конфигурации с M6 Pro и M6 Max могли бы выйти в начале 2027 года.

Однако, по информации инсайдеров, Samsung уже объявила о запуске производства OLED-панелей нового поколения. Ожидается, что 14-дюймовые и 16-дюймовые M6 MacBook Pro будут пользоваться повышенным спросом благодаря множеству улучшений, включая поддержку сенсорного управления и отказ от выреза в экране, поэтому OLED-дисплей станет ключевым элементом всей аппаратной платформы. Samsung, в свою очередь, может ускорять производство, стремясь произвести впечатление на Apple и обеспечить себе будущие заказы на следующие поколения ноутбуков, а также привлечь покупателей, которые всё чаще отдают предпочтение OLED-технологии в новых устройствах. При этом ноутбуки на новом дисплее станут заметно дороже — в этом нет ни малейшего сомнения.
