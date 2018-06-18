Samsung выпускает Chromebook Plus V2

Samsung анонсировала ноутбук трансформер Samsung Chromebook Plus (V2). В скором времени он будет продаваться за 499$, хотя первая модель ноутбука продавалась всего за 200$.Samsung Chromebook Plus (V2) оснащен стилусом и имеет легкий, тонкий и стильный дизайн, который обеспечивает универсальность, мобильность и превосходный опыт по конкурентоспособной цене, и появится на рынке уже 24 июня.

Samsung Chromebook Plus (V2)

12 "

(XE521QAB-K01US) Процессор Intel Celeron 3965Y Оперативная память 4GB Внутренняя память 32GB Графика Intel HD 615 Мощность 39Wh Вес 2,93 фунта Габариты 11,34 х 8,19 х 0,63-7,0 дюйма Порты 2 x USB-C ™ [4K дисплей с дополнительным адаптером, зарядка]

1 x USB3.0

Устройство чтения карт MicroSD

3,5-мм разъем для наушников Материал Алюминиевый сплав / стекло / пластик Камера Двойной: 1M (спереди); 13M (на клавиатуре) Динамики Стереодинамики (1,5 Вт x 2) Стилус Встроенная ручка-