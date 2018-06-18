Samsung выпускает Chromebook Plus V2

Samsung анонсировала ноутбук трансформер Samsung Chromebook Plus (V2). В скором времени он будет продаваться за 499$, хотя первая модель ноутбука продавалась всего за 200$.
Samsung Chromebook Plus (V2) оснащен стилусом и имеет легкий, тонкий и стильный дизайн, который обеспечивает универсальность, мобильность и превосходный опыт по конкурентоспособной цене, и появится на рынке уже 24 июня.
Samsung Chromebook Plus (V2) оснащен стилусом и имеет легкий, тонкий и стильный дизайн, который обеспечивает универсальность, мобильность и превосходный опыт по конкурентоспособной цене, и появится на рынке уже 24 июня.
|Samsung Chromebook Plus (V2)
12 "
(XE521QAB-K01US)
|Процессор
|Intel Celeron 3965Y
|Оперативная память
|4GB
|Внутренняя память
|32GB
|Графика
|Intel HD 615
|Мощность
|39Wh
|Вес
|2,93 фунта
|Габариты
|11,34 х 8,19 х 0,63-7,0 дюйма
|Порты
|2 x USB-C ™ [4K дисплей с дополнительным адаптером, зарядка]
1 x USB3.0
Устройство чтения карт MicroSD
3,5-мм разъем для наушников
|Материал
|Алюминиевый сплав / стекло / пластик
|Камера
|Двойной: 1M (спереди); 13M (на клавиатуре)
|Динамики
|Стереодинамики (1,5 Вт x 2)
|Стилус
|Встроенная ручка-