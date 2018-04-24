Samsung выпускает Notebook 5 и Notebook 3

Samsung Electronics анонсировала Samsung Notebook 5 и Notebook 3, завершив эту линейку ноутбуков.Оба ноутбука отличаются тонкой, гладкой, без винтовой современной отделкой, которая имеет наследие дизайна Samsung. Samsung Notebook 5 и Notebook 3 имеют размер 19,6 мм и 19,9 мм в ширину соответственно, что делает их удобными в использовании, переноске и транспортировке - независимо от вашего образа жизни. Разработанный для работы в любой среде, Samsung Notebook 3 доступен в вариациях 15 и 14 дюймов, а также четыре уникальных цвета - Misty Grey, Night Charcoal, Deep Peach и Pure White *, а Samsung Notebook 5 доступен в 15 дюймовом исполнении и поставляется только в цвете Light Titan, обернутом в стильный металлический корпус.