Samsung выпускает обновление прошивки FreeSync на четырех телевизорах 2018 года

Если вы имеете телевизор от Samsung UHDTV 2018 (Q6FN, Q7FN, Q8FN, Q9FN, NU8000) и хотели бы использовать FreeSync для использования с ПК, Xbox S или One X, вы можете включить FreeSync. Появилась новая прошивка, благодаря чему Freesync поддерживается четырьмя новыми моделями.Обновление прошивки имеет номер сборки 1103 и доступно для моделей Q6FN, Q7FN, Q8FN, Q9FN и NU8000.

Новое обновление включает поддержку FreeSync в отношении этих телевизоров, предлагая переменную частоту обновления и более плавный игровой процесс. Эти модели Samsung имеют частоту обновления 120 Гц, но FreeSync поддерживается только при использовании разрешения 1920x1080p (Full HD), и пока не работает с Ultra HD(в разработке).