Samsung выпустила Galaxy A Quantum

Компания Samsung официально представила смартфон с квантовой криптографией под названием Galaxy A Quantum. Это достаточно крутое решение, которое обладает защитой от различных вредоносных программ, плюс там генерируется пароль на основе квантовой неопределенности. Производитель сообщил, что Galaxy A Quantum является самым защищенным смартфоном на рынке, так что можно смело говорить о том, что если вам нужна безопасность и вы не можете жить без защиты своих паролей, личных данных и банковских карт, то обязательно присмотритесь к этой модели. Более того, данный гаджет будет продаваться массово, то есть пользователю не стоит переживать о том, что продукт выпустят только для рынка США или корпоративного сектора. Ждем запуск.

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