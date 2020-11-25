Samsung выпустила бесплатное приложение TV Plus для телефонов Galaxy

Samsung впервые запустила TV Plus в качестве службы проката видео в США в 2016 году, одновременно экспериментируя с видео с рекламой на своей родине в Южной Корее. Услуга была впервые доступна для смарт-телевизоров компании с 2016 года, но была распространена на смартфоны.

В настоящее время Samsung развертывает бесплатный ТВ-сервис для всех трех складных устройств Samsung, включая Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip. Услуга также будет распространяться на Galaxy S9, Galaxy Note 9 и некоторые телефоны серии Galaxy A. Точный список поддерживаемых устройств еще не опубликован Samsung на своем веб-сайте, но списки приложений Samsung TV Plus в Galaxy Store и Google Play Store показывают, что Galaxy A51, Galaxy A51 5G и Galaxy A71 5G являются тремя Galaxy A телефоны серии, получившие поддержку приложения.

Samsung TV Plus - это бесплатный телевизионный сервис, который дает пользователям доступ к тысячам шоу, от новостей до документальных, развлекательных и других, на более чем 150 каналах. Приложение для смартфонов Samsung TV Plus в настоящее время доступно только в США.