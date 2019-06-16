Samsung выпустила игровой монитор Samsung C27RG5 с частотой обновления 240 Гц

Компания Samsung выпустила новый игровой монитор Samsung C27RG5 с частотой обновления 240 Гц. Аппарат оборудован 27-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. В новинке VA-матрица характеризуется контрастностью в 3000:1 и временем отклика в 4 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигает 178 градусов. Предусмотрен режим защиты зрения, в котором уменьшается интенсивность синего света и убираются мерцания. Имеются порты HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, а также 3,5-мм разъем для наушников. В продажу новинка выйдет в скором времени по цене 400 долларов.