Samsung выпустила новые саундбары в Корее

Samsung запускает ряд новых моделей в Корее, они предназначены для работы с новой линейкой Samsung Neo QLED 8K. Продукт, выпущенный сегодня — это топовая модель «серии Q» HW-Q990B и «сверхтонкая звуковая панель» HW-S800B с ультратонким дизайном.

Серия Q HW-Q990B обеспечивает трехмерный объемный звук за счет применения 11.1.4-канальных динамиков и Dolby Atmos, а также применяется улучшенная функция Q-Symphony по сравнению с предыдущей моделью. Q Symphony — это запатентованная технология Samsung, реализующая оптимальный объемный звук за счет одновременного использования динамиков, установленных на обоих устройствах, при подключении телевизора и саундбара. Раньше использовались только некоторые динамики телевизора, но в новом продукте можно использовать все динамики телевизора, что обеспечивает более насыщенный звук. При подключении к телевизору Samsung Neo QLED 8K, саундбар использует до 22 каналов (16 каналов саундбара + 6 каналов телевизора) динамиков для воспроизведения потрясающего трехмерного стереофонического звука, которого раньше не было.
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