Samsung выпустила новый смартфон флагманской категории

Компания Samsung выпустила новый мощный флагман под названием Galaxy Note 9. Аппарат Samsung Galaxy Note 9 получил 6,4-дюймовый экран с разрешением QHD+ и камеру с оптическим зумом. В основе устройства Samsung Galaxy Note 9 лежит чипсет Exynos 9810 и 6 Гбайт ОЗУ. Новинка также выдерживает погружение на глубину полутора метров в течение 30 минут, что соответствует стандарту защиты IP68. Емкость аккумулятора у гаджета Samsung Galaxy Note 9 равна 4000 мА.ч. Предусмотрен симметричный порт USB-C и модуль NFC. В России смартфон появится 31 августа. Приобрести устройство можно будет за 69 990 рублей.