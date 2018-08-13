Samsung выпустила новый смартфон флагманской категории

2018-08-13, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy Note 9; [121]
Компания Samsung выпустила новый мощный флагман под названием Galaxy Note 9. Аппарат Samsung Galaxy Note 9 получил 6,4-дюймовый экран с разрешением QHD+ и камеру с оптическим зумом. В основе устройства Samsung Galaxy Note 9 лежит чипсет Exynos 9810 и 6 Гбайт ОЗУ. Новинка также выдерживает погружение на глубину полутора метров в течение 30 минут, что соответствует стандарту защиты IP68. Емкость аккумулятора у гаджета Samsung Galaxy Note 9 равна 4000 мА.ч. Предусмотрен симметричный порт USB-C и модуль NFC. В России смартфон появится 31 августа. Приобрести устройство можно будет за 69 990 рублей.


Комментарии:
INNO3D представили линейку оперативной п...
INNO3D представили линейку оперативной п INNO3D представили новое семейство продуктов для компьютеров; высокопроизводительная / игровая память IN...
Oppo выпустила смартфон R17 с 6,4-дюймов...
Oppo выпустила смартфон R17 с 6,4-дюймовАнонсирован смартфон Oppo R17 с экранным дактилоскопическим сенсором и ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет Oppo R...
Oppo анонсировала свой новый смартфон Op...
Oppo анонсировала свой новый смартфон OpСостоялся анонс нового смартфона Oppo F9. Гаджет получил 6,23-дюймовый экран c разрешение 2280 на 1080 пи...
Смартфон Pocophone F1 получит 6 Гбайт ОЗ...
Смартфон Pocophone F1 получит 6 Гбайт ОЗК выпуску готовится мощный смартфон с 5,99-дюймовым экраном, разрешением 2246 на 1080 точек и фронтально...
Стартовали продажи мощного смартфона Xi...
Стартовали продажи мощного смартфона XiВ продажу вышел мощный 6,9-дюймовый смартфон Xiaomi Mi Max 3 с встроенной памятью в 128 Гбайт, аккумулят...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus M5....
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus M5.Игровая периферия давно перестала быть чем-то нацеленным просто на ввод информации. Если вы посмотрите на...
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Смартфон Huawei Mate 20 Lite обойдется в...
Смартфон Huawei Mate 20 Lite обойдется вНемецкий инсайдер поделился информацией о смартфоне Huawei Mate 20 Lite, который еще не был представлен о...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор карты памяти Transcend TS64GUSD300SОбзор карты памяти Transcend TS64GUSD300S
Обзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор OKLICK 945G REVENGE - Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Обзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышкаОбзор REDRAGON SHARK. Лучшая игровая беспроводная мышка
Обзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонкаОбзор HARPER PS-043 - Лучшая беспроводная портативная колонка
Обзор Run Around. Что-то необычное...
Обзор Run Around. Что-то необычноеВ большинстве случаев казуальные игры выглядят достаточно скучно и однообразно, так как разработчики прос...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). Недо...
Предварительный обзор LG Q8 (2018). НедоВ последнее время можно заметить большую популярность смартфонов среднего класса от популярных производит...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotДо анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее ...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire F...
Предварительный обзор HyperX Pulsefire FКомпания HyperX весьма успешно зашла на рынок игровой периферии — все мы помним легендарные Cloud II, кот...
Обзор PUSS!. Котики и всё такое...
Обзор PUSS!. Котики и всё такоеПрактически всегда инди-разработчики выпускают какие-то скучные проекты, которые не стоят внимания пользо...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27A...
Предварительный обзор ASUS Designo MZ27AСтоит отметить, что далеко не всем пользователям нужны крутые мониторы с невероятной графикой. Большинств...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые бары...
Обзор mapstr. Отмечаем любимые барыВажно всегда иметь при себе карты на смартфоне, так как жизнь штука интересная и иногда забрасывает в так...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi R...
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi RНа днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон...
Предварительный обзор Canon PowerShot SX...
Предварительный обзор Canon PowerShot SXВ последнее время большую популярность набирают фотоаппараты компактных размеров. Это довольно просто объ...
Обзор HashPhoto. Странный редактор...
Обзор HashPhoto. Странный редакторПриложения для редактирования фотографий пользуются большим спросом среди пользователей по вполне понятны...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. Не...
Предварительный обзор Nokia 6.1 Plus. НеДлительное время пользователи ждали релиза Nokia 6 для глобального рынка. Дело в том, что оригинальная мо...
Развитие World of Warships...
Развитие World of WarshipsКогда речь заходит о компании Wargaming, то геймеры сразу думают про World of Tanks. Франшиза про танки д...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor