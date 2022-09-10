Samsung выпустила обновление Android 12L для складных смартфонов Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

Android 12L и One UI 4.1.1 привносят обновленную панель задач в складное устройство Samsung с большим экраном. Добавлены новые жесты для быстрого запуска режимов многозадачности и улучшенная возможность делать селфи с помощью защитного экрана. One UI 4.1.1 предлагает улучшенные элементы управления камерой на главном экране, а также новые быстрые настройки и прямой набор для определенных контактов.
В свою очередь, серия Galaxy Watch 4 обновлена до Wear OS 3.5, которая поставляется с обновлением Samsung One UI Watch 4.5. Добавлена поддержка полноценной QWERTY-клавиатуры во встроенном приложении Samsung. Добавлены новые циферблаты. Samsung также привносит некоторые из этих новых функций в свои старые Galaxy Watch 3 и Watch Active 2 с двумя новыми циферблатами и улучшенным обнаружением храпа.