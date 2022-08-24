Samsung выпустила обновление для смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S8

Компания Samsung объявила о выпуске обновления программного обеспечения для смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S8. Они были выпущены в 2016 году и 2017 году соответственно. Кроме того, обновление также доступно для модели Galaxy J7, который дебютировал 7 лет назад. Новое обновление исправляет проблему с GPS. Напомним, что устройства уже сняты с производства. Последнее обновление для смартфонов Galaxy S7 и Galaxy S7 edge вышло в ноябре 2020 года, а Galaxy S8 последний раз официально обновлялся в апреле 2021 года.

Следующими на очереди станут модели Galaxy S6 и Galaxy S9.
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