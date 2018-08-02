Samsung выпустила планшет Galaxy Tab S4 c 10,5-дюймовым экраном и батареей 7300 мАч

Компания Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S4 с 10,5-дюймовым экраном и разрешением 2560 на 1600 пикселей. Базируется аппарат на платформе Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. В боковой части располагаются физические кнопки управления громкостью и питанием. Предусмотрены камеры с 8- и 13-мегапиксельной матрицами. Емкость аккумулятора равна 7300 мА.ч. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo. Сообщается, что на российский рынок новинка выйдет в LTE-версии с 64 Гбайт объемом встроенной памяти. Приобрести планшет можно черном и серебристом цветовом исполнении по цене 52 990 рублей.