Samsung выпустила смартфон Galaxy A40 с 5,9-дюймовым экраном и 4 Гбайт ОЗУ

Состоялся анонс нового смартфона среднего уровня Samsung Galaxy A40. Девайс получил 5,9-дюймовый экран с разрешением 2280 на 1080 точек, процессор Exynos 7885, 4 Гбайт ОЗУ и и флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез, в котором располагается селфи-камера на основе 25-мегапиксельного датчика. Основная камера выполнена в виде сдвоенного блока с сенсорами на 16 млн и 5 млн пикселей. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3100 мАч, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. В продаже гаджет на европейском рынке появится 10 апреля. Предлагаться новинка будет в черном, белом и синем цветовом исполнении по цене 250 евро.