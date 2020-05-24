Samsung выпустила телевизоры для летних террас

Компания Samsung представила линейку телевизоров QLED 4K Terrace, созданную специально для использования на улице. Телевизоры обладают степенью защиты по стандарту IP55, что дает возможность ему не опасаться дождя и ветра с пылью, а также различными вариантами установки. Новинка доступна с диагональю экрана 55, 65 и 75 дюймов.

Terrace QLED имеет максимальную яркость 2000 нит и антибликовое покрытие. Он также имеет спецификации скорости движения Samsung MR240 и имеет собственную частоту обновления 120 Гц. Соединение Wi-Fi и Bluetooth используется для подключения к прилагаемой звуковой панели Terrace и другим устройствам. Звуковую панель с рейтингом IP55, которая использует технологию подавления искажений для обеспечения хорошего звучания на улице, можно прикрепить к стене или непосредственно к телевизору.

Samsung начинает продажи моделей The Terrace в США и Канаде по цене от $3500 до $6500.
Комментарии и отзывы Samsung QLED 4K Terrace
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