Samsung выпустила универсальную клавиатуру

Samsung представила компактную клавиатуру без цифрового блока, которую можно использовать с телефоном, планшетом или ноутбуком Galaxy — причём все три устройства могут быть подключены одновременно. Клавиатура подключается через Bluetooth 5.4 и поддерживает до трёх устройств, между которыми можно переключаться отдельной клавишей, а светодиоды над ней показывают активное подключение. Соответственно, такой вариант отлично подойдёт для домашнего рабочего места с монитором — именно под подобные сценарии и создавался режим DeX. Новинка, получившая название Samsung Smart Keyboard, оснащена отдельной кнопкой для запуска DeX, а клавиши F1, F2 и F3 могут работать как ярлыки приложений. Эти функции доступны на устройствах с One UI 8.0 и новее.

Разумеется, есть и кнопка искусственного интеллекта — на смартфонах и планшетах Android она вызывает Samsung Bixby или Google Gemini, а на устройствах под Windows — Microsoft Copilot. Клавиатура очень тонкая — всего 4,3 мм, выполнена из алюминия, весит 218 граммов и имеет очень небольшой шаг клавиш. Питание обеспечивается обычной батарейкой «таблеткой» CR2032, которой, по словам Samsung, хватает надолго, хотя конкретных цифр компания не приводит. Выбор такой батареи выглядит странным — формат AAA практичнее, дольше работает и может быть заменён на аккумуляторы. К тому же Samsung не предлагает подходящую беспроводную мышь, поэтому при переключении между двумя или тремя устройствами потребуется мышь с аналогичной поддержкой.
