Samsung выпустит гибкий смартфон в марте

В сети появилась информация о том, что компания Samsung может выпустить свой складной смартфон в марте 2019 года. Информация довольно странная и верить в нее тяжело, хотя об этом говорит сразу несколько достоверных источников. Дело в том, что на своей предыдущей презентации представители компании показали лишь прототип, который должен быть улучшен и отправлен разработчикам. То есть, смартфон уже есть, но в очень сыром виде, его никто не планирует продавать в ближайшее время. Теперь же данные говорят обратное — компания вроде как уже подготовила релизный продукт и готовит его в получению сертификата перед запуском продажи. Было бы очень интересно посмотреть на смартфон такого плана, хотя мы очень сомневаемся в том, что релиз действительно состоится в марте.