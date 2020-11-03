Samsung выпустит мини-светодиодные смарт-телевизоры в начале 2021 года

Южнокорейская компания Samsung не только является ведущим мировым брендом смартфонов, но и является одной из ведущих компаний в области смарт-телевизоров.

Компания имеет сильные позиции в сегменте светодиодных телевизоров, и теперь компания готовится к запуску новых моделей телевизоров с передовыми технологиями. Теперь же по слухам, компания Samsung работает над новым мини-светодиодными дисплеями для своих смарт-телевизоров и готовит выпустить их на рынок в первой половине 2021 года. Предстоящие мини-телевизоры со светодиодной подсветкой присоединятся к списку предложений премиум-класса.