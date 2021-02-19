Samsung возобновила обновление до One UI 3.1 для Galaxy S20 FE

Меньше двух недель назад компания Samsung выпустила обновление фирменной прошивки One UI 3.1 для смартфона Galaxy S20 FE, однако через два дня его распространение было приостановлено. Сегодня стало известно, что корейский гигант возобновил обновление. Апдейт размером 1,7 ГБ февральский пат безопасности Android и некоторые функции прямиком из новеньких флагманов Galaxy S21. Сейчас обновление доступно в большинстве крупных европейских стран.

Напомним, что Samsung Galaxy S20 FE оснащается фирменным чипсетом Exynos 990 с тактовой частотой до 2,7 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.