Samsung возобновила развёртывание One UI 7

Samsung снова начала распространять обновление One UI 7 для флагманских смартфонов прошлого года, и пользователи по всему миру сообщают, что апдейт действительно доступен. Стоит напомнить, что обновление на базе Android 15 начало поступать в начале текущего месяца, однако компания временно приостановила его распространение, чтобы срочно устранить критическую ошибку. По данным Android Authority, владельцы Galaxy S24, Z Fold 6 и Z Flip 6 из разных стран по всему миру вновь начали получать обновление до последней версии фирменной оболочки Samsung, но стоит понимать, что на развёртывание такого крупного апдейта нужно немало времени. Изначально One UI 7 начала выходить 7 апреля, а первые пользователи в США получили её спустя три дня.

Однако на прошлой неделе Samsung была вынуждена временно остановить процесс апдейта из-за жалоб от пользователей в Южной Корее — после установки обновления некоторые не могли разблокировать свои устройства. Хотя компания официально не признала наличие бага, она подтвердила, что график обновлений One UI 7 корректируется для обеспечения наилучшего пользовательского опыта. При этом выход операционной системы Android 15 с оболочкой Samsung и так задержался — доступ для разработчиков открыли ещё в сентябре 2024 года, аодели Galaxy S25 и новые представители серии Galaxy A уже поставляются с One UI 7 из коробки, но для старых устройств обновление добралось только сейчас. Это многих фанатов компании сильно огорчило, безусловно.