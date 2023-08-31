Samsung заявила, что продажи складных смартфонов превзошли Galaxy Note

Довольно сложно отрицать, что компания Samsung добилась успехов в активно растущем сегменте складных смартфонов, и хотя эти складные модели нравятся далеко не всем, Samsung не планирует прекращать их производство в обозримом будущем. Более того, компания только что сообщила, что складным смартфонам удалось обогнать по продажам, возможно, одну из самых известных серий компании — серию Galaxy Note. Серия Galaxy Note, условно говоря, умерла после дебюта смартфона Galaxy Note 20 в 2020 году, и хотя в то время Samsung не заявляла прямо, что эти гаджеты больше не будут появляться на рынке, с тех пор производитель ни разу не упоминал данную линейку гаджетов и не работал в этом направлении.

Компания начала фокусироваться на своих складных телефонах вместе с серией Galaxy S, а с Galaxy S22 Ultra мы получили первый гаджет, который полностью заменил серию Galaxy Note. Более того, серия Galaxy Z Fold также начала получать поддержку стилуса S Pens, что раньше было фишкой линейки Note. Несмотря на то, что для многих уход этой линейки был не очень приятной новостью, похоже, что Samsung извлекла из него немалую пользу, поскольку компания объявила, что складные телефоны смогли превзойти общий объём продаж серии Galaxy Note в Европе. Компания поделилась статистикой только по Европе и даже не стала раскрывать более подробную информацию, но, учитывая, насколько популярной была серия Note, можно ожидать огромных цифр. И это яркий пример того, куда движется рынок.
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