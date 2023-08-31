Samsung заявила, что продажи складных смартфонов превзошли Galaxy Note

Компания начала фокусироваться на своих складных телефонах вместе с серией Galaxy S, а с Galaxy S22 Ultra мы получили первый гаджет, который полностью заменил серию Galaxy Note. Более того, серия Galaxy Z Fold также начала получать поддержку стилуса S Pens, что раньше было фишкой линейки Note. Несмотря на то, что для многих уход этой линейки был не очень приятной новостью, похоже, что Samsung извлекла из него немалую пользу, поскольку компания объявила, что складные телефоны смогли превзойти общий объём продаж серии Galaxy Note в Европе. Компания поделилась статистикой только по Европе и даже не стала раскрывать более подробную информацию, но, учитывая, насколько популярной была серия Note, можно ожидать огромных цифр. И это яркий пример того, куда движется рынок.