Саундбар Redmi Soundbar Speaker 2 Pro оценили в 70 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент звуковых систем для телевизора моделью Redmi Soundbar Speaker 2 Pro, которая получила один горизонтальный цилиндр и один вертикальный. Горизонтальный блок оснащается широкополосными динамиками и пассивными излучателями, а вертикальный получил сабвуфер. Оба компонента подключаются беспроводным способом, но каждый из них нужно подключать к розетке. Новинка также может похвастаться RGB-подсветкой, которая размещается в нижней части колонки. Остальные характеристики устройства пока не раскрываются. Цена Redmi Soundbar Speaker 2 Pro составляет 70 долларов.

