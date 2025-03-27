Саундбар Samsung HW-Q990F оценили в 1800 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских саундбаров серии Q моделями HW-Q990F (2025) и HW-Q800F (2025), которые оценены в 1800 и 900 долларов соответственно. Старшая модель является 11.1.4-канальной системой с 23 динамиками, поддержкой Dolby ATMOS Music, ATMOS, Dolby 5.1ch, Dolby Digital Plus и Dolby True HD, ночным режимом, двумя интерфейсами HDMI, одним портом HDMI с поддержкой eARC и CEC, оптическим входом, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi.

Samsung HW-Q800F получила формат 5.1.2 с 11 динамиками, поддержку воспроизведения многоканального LPC, функцию Moderate Bass, один порт HDMI и один HDMI с поддержкой eARC и CEC, оптический вход, а также модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi.