Саундбар Samsung HW-Q990F оценили в 1800 долларов

Компания Samsung пополнила ассортимент флагманских саундбаров серии Q моделями HW-Q990F (2025) и HW-Q800F (2025), которые оценены в 1800 и 900 долларов соответственно. Старшая модель является 11.1.4-канальной системой с 23 динамиками, поддержкой Dolby ATMOS Music, ATMOS, Dolby 5.1ch, Dolby Digital Plus и Dolby True HD, ночным режимом, двумя интерфейсами HDMI, одним портом HDMI с поддержкой eARC и CEC, оптическим входом, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3 и Wi-Fi.

Samsung HW-Q800F получила формат 5.1.2 с 11 динамиками, поддержку воспроизведения многоканального LPC, функцию Moderate Bass, один порт HDMI и один HDMI с поддержкой eARC и CEC, оптический вход, а также модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi.
Саундбар Xiaomi Soundbar 2.0ch появился в продаже …
Компания Xiaomi выпустила в глобальную продажу доступный саундбар Xiaomi Soundbar 2.0ch, который был пред…
Представлена умная колонка Xiaomi Smart Speaker Pro…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент умных колонок моделью Smart Speaker Pro, которая может похвастаться…
Компактная колонка с защитой от воды. Обзор CREATIVE MUVO FL…
Изучаемая сегодня портативная колонка CREATIVE MUVO FLEX сочетает в себе компактные габариты корпуса с за…
Представлена рация Xiaomi Sports Walkie Talkie…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент раций компактной моделью Sports Walkie Talkie с поддержкой сотовых …
Беспроводную ретро-колонку Edifier S300 оценили в $225…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью S300, которая выделяется ретро-дизайн…
Портативная колонка с беспроводным микрофоном. Обзор SVEN PS…
Портативные колонки мы изучаем достаточно часто, это популярный тип акустики, неограничивающий пользовате…
Звуковую систему Blaupunkt SBW600 Xceed оценили в $575…
Компания Blaupunkt пополнила ассортимент звуковых систем моделью SBW600 Xceed Dolby Atmos, которая получи…
Представлена акустическая система Huawei Yuezhang Home Theat…
Компания Huawei объявила о выпуске акустической системы для домашнего кинотеатра Yuezhang Home Theater 7.…
Reproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателяReproductor RP-LPX500SPBK обзор винилового проигрывателя
Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110Портативная колонка с беспроводной зарядкой. Обзор BBK BTA1110
Настольная 2.1 акустика для ноутбука, ПК и консоли. Обзор Creative Pebble X PLUSНастольная 2.1 акустика для ноутбука, ПК и консоли. Обзор Creative Pebble X PLUS
Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5Доступные Hi-Fi колонки для дома. Обзор Sven MC-5
Недорогая 2.0 акустика для ПК. Обзор SVEN SPS-585Недорогая 2.0 акустика для ПК. Обзор SVEN SPS-585
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor