Саундбары TCL Q75H и Q85H выпустили в России

Компания TCL выпустила на российский рынок саундбары TCL Q75H и TCL Q85H, которые оценены в 50 и 70 тысяч рублей соответственно. Модель TCL Q75H формата 5.1.2 характеризуется мощностью 780 Вт, а Q85H – представляет собой 7.1.4-канальную модель мощностью 860 Вт. Новинки также характеризуются 100-Вт беспроводным сабвуфером, поддержкой фирменной технологии RAY-DANZ, поддержкой сверхширокой звуковой сцены, Dolby Atmos и DTS:X, интерфейсами HDMI с eARC и USB, оптическим входом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Также отметим, что новинки получили премию Red Dot Design Award.

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