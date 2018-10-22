Сделка: Cortana-powered Harman Kardon, смарт-динамик падает до 50 долларов в Microsoft

Умный динамик Invoke, Harman Kardon был первоначально оценен в 200 долларов, когда он был выпущен на рынок в прошлом году . Тем не менее, это было незадолго до того, как его цена упала до 150 долларов, и теперь динамик доступен за 100 долларов.

Один из немногих интеллектуальных динамиков, использующих цифровой помощник Microsoft Cortana, Invoke часто крупные розничные сети снижают цену в США. Самая последняя сделка Harman Kardon Invoke принадлежит Microsoft, где ценна на смарт-динамик снижена на 50%. Графитовая версия Harman Kardon Invoke доступен всего за 50 долларов в магазине Microsoft, и заказчики, также получат бесплатную доставку. Модель Pearl Silver на данный момент отсутствует на складе и может быть недоступна снова, пока рекламное предложение не закончится 28 октября.