Seagate Game Drive в новом дизайне

Официально представлен внешний накопитель Seagate Game Drive для приставки Xbox One, который выполнен в стиле звездных войн. Это достаточно привлекательный продукт, который подойдет тем, кто хочет как-то разнообразить свои будни. В целом ничего нового в плане характеристик у накопителя нет — это просто внешний диск для хранения ваших игр, который можно носить с собой или просто расширять пространство на консоли при необходимости. Если же на вашу консоли так помещаются все игры, то самое время закрыть новость и не думать о приобретении данного устройства. Если же нет, можно смело идти в магазин и искать, где можно заказать устройство предварительно или просто подождать, пока оно появится в магазинах розничной продажи. Оно того стоит.