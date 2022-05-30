Seasonic выпустил корпус ARCH Q503

Seasonic ARCH Q503 со встроенным блоком питания CONNECT представил собой корпус формата Mid-Tower ATX с прочным стальным корпусом и панелями из закаленного стекла с обеих сторон. Серия Seasonic ARCH создает взаимодействие и связь между двумя важными столпами или интеграцией группы продуктов, модуля Seasonic CONNECT и чехла Seasonic SYNCRO Q70. Неподвластный времени внешний вид, современный дизайн и удобные функции делают этот чехол логичным выбором для пользователей, которым требуется удобство, простая сборка и беспроблемная прокладка кабелей с помощью Seasonic CONNECT.

Этот передовой корпус значительно упрощает сборку системы и прокладку кабелей, обеспечивая непревзойденное удобство работы с пользователем. Съемные стеклянные панели упрощают установку компонентов и обеспечивают четкое представление о конфигурации системы. Модуль Seasonic CONNECT, по сути, представляет собой узел управления кабелями, к которому компоненты напрямую подключаются обычно более короткими кабелями. Этот новый способ интеграции блока питания значительно улучшает вентиляцию и внешний вид системы за счет уменьшения путаницы кабелей. Высококачественный блок питания имеет рейтинг эффективности 80 PLUS Gold. Кнопка управления вентилятором на задней панели блока питания позволяет пользователям настраивать свои потребности в охлаждении, выбирая одну из двух стоек: S2FC (управление вентилятором без безвентиляторного режима) и S3FC (управление вентилятором, включая безвентиляторный режим).