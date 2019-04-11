Себестоимость складного смартфона Samsung Galaxy Fold оценена в $1200

2019-04-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Fold; [88]
Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал раздобыл сведения о себестоимости складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Из таможенных документов, отправленных в Индию, выходит, что себестоимость смартфона составляет около 1200 долларов. При этом в продаже устройство появится по цене в 1980 долларов. Себестоимость флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+ составляет 630 долларов. Впрочем, Агарвал признает, что он не эксперт в этой области и может ошибаться.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.

Комментарии:
Обзор корпуса Thermaltake Commander C35 ...
Обзор корпуса Thermaltake Commander C35 Не так давно компания Thermaltake анонсировала новое семейство корпусов Commander C TG ARGB с предустанов...
Современные беспроводные устройства и сп...
Современные беспроводные устройства и сп21-й век, время беспроводных технологий, в каждой квартире и доме есть умные гаджеты которыми можно уп...
Надо ли контролировать своих сотруднико...
Надо ли контролировать своих сотрудникоНи для кого не является секретом, что государственные предприятия, государственные учреждения неэффект...
Sharp демонстрирует складной смартфон...
Sharp демонстрирует складной смартфонSharp продемонстрировал вертикально складывающийся смартфон. ...
Опубликовано сравнительное фото Meizu 16...
Опубликовано сравнительное фото Meizu 16В сети появилось первое фото, сделанное на двойную камеру смартфона Meizu 16s, который еще не был предста...
Samsung Galaxy S10+ подешевел в день ста...
Samsung Galaxy S10+ подешевел в день стаСетевые источники сообщают о том, что компания Samsung снизила стоимость своих флагманских смартфонов в д...
Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-М...
Бюджетный смартфон Redmi Y3 получит 32-МБренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, опубликовал тизер смартфона Y3. Ролик демонстрирует возможнос...
Realme 3 Pro выйдет 22 апреля...
Realme 3 Pro выйдет 22 апреляДочерняя компания Realme подтвердила, что она выпустит Realme 3 Pro в апреле. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Intego VX-1000S. Сигнатурный комбо-видеорегистратораОбзор Intego VX-1000S. Сигнатурный комбо-видеорегистратора
Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка Обзор Rombica Helios v02. Лучшая Smart-TV приставка
Обзор SteelSeries Arctis RAW. Наушники с хорошим звуком и выверенной эргономикойОбзор SteelSeries Arctis RAW. Наушники с хорошим звуком и выверенной эргономикой
Обзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальцаОбзор INOI 5i Pro. Недорогой LTE-смартфон со сканером пальца
Обзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPSОбзор Vizant 751 GPS. Видеорегистратор зеркало с радар-детектором и GPS
Предварительный обзор Panasonic Lumix DC...
Предварительный обзор Panasonic Lumix DCДлительное время фотоаппарат Panasonic Lumix GH-5 пользовался невероятной популярностью. Правда, покупали...
Обзор JetX. Гонка на максимальной скорос...
Обзор JetX. Гонка на максимальной скоросСегодня мне удалось протестировать игру JetX и оказалось, что гоночные симуляторы, если можно так сказать...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день...
Xiaomi приготовила сюрпризы на свой день6 апреля Xiaomi отметила свой 9-й день рождения. Трудно поверить в то, что за столь короткую историю, ком...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix Sco...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix ScoДавно хотели себе качественную игровую клавиатуру, но не знали, что именно приобрести? Для фанатов шутеро...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игр...
Обзор Dolmen. Мнение о ранней версии игрСовсем недавно, когда бразильская студия Massive Work только запустила процесс по сбору средств на Kickst...
Google обновила своего голосового помощн...
Google обновила своего голосового помощнМногие лидеры IT-рынка продолжают делать ставки на своих голосовых помощников, где впереди планеты всей, ...
Предварительный обзор Acer Predator Trit...
Предварительный обзор Acer Predator TritИгровые ноутбуки всегда были дорогим удовольствием, но в последнее время это прямо очень дорогая игрушка....
Обзор NITE Team 4. Стань хакером...
Обзор NITE Team 4. Стань хакеромСегодня к нам на обзор попала игра NITE Team 4, которую можно смело назвать симулятором хакера. Здесь дос...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-тел...
Samsung представила линейку 4K- и 8K-телНа закрытой презентации в Москве, компания Samsung раскрыла журналистам особенности новой линейки телевиз...
Предварительный обзор Samsung QLED 2019....
Предварительный обзор Samsung QLED 2019.Некоторое время назад компания Samsung официально представила свои новые телевизоры с разрешением 8К, кот...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уро...
Обзор Miscreated. Выживание на новом уроГеймеры обожают проекты про выживание, так как это дает возможность попробовать себя в ином виртуальном м...
Предварительный обзор Roccat Noz. Наушни...
Предварительный обзор Roccat Noz. НаушниНедавно состоялся официальный анонс новой игровой гарнитуры Roccat Noz, которую можно смело назвать одно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor