Себестоимость складного смартфона Samsung Galaxy Fold оценена в $1200

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал раздобыл сведения о себестоимости складного смартфона Samsung Galaxy Fold. Из таможенных документов, отправленных в Индию, выходит, что себестоимость смартфона составляет около 1200 долларов. При этом в продаже устройство появится по цене в 1980 долларов. Себестоимость флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+ составляет 630 долларов. Впрочем, Агарвал признает, что он не эксперт в этой области и может ошибаться.

Напомним, что Galaxy Fold оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG.