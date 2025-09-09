Сегодня Apple представит iPad Pro на M5

По информации инсайдеров, компания Apple сегодня помимо iPhone 17 может показать и долгожданный iPad Pro с процессором M5. Официальных подтверждений пока нет, но появившиеся утечки хорошо вписываются в общую картину. Дело в том, что инсайдер поделился номерами моделей 11- и 13-дюймовых iPad Pro с M5, которые будут доступны как в версиях с Wi-Fi, так и с поддержкой сотовых сетей. Ранее предполагалось, что обновление планшета состоится ближе к концу года, и сентябрьский анонс не рассматривался, но, видимо, ситуация изменилась. Логично было ждать синхронизации с выходом MacBook Pro на M5, однако их премьера перенесена на начало следующего года. В результате обновлённый iPad Pro «повис» в неопределённости, и вполне вероятно, что компания свяжет запуск M5 с презентацией iPhone 17, чтобы придать чипу дополнительный вес.

Есть и ещё один повод для анонса именно завтра — линейке iPad Pro исполняется 10 лет. Первая модель вышла 9 сентября 2015 года, и юбилей может стать удобным поводом для Apple подчеркнуть преемственность поколений. Совместно с выходом iPadOS 26 новый iPad Pro способен заметно изменить восприятие планшета — обновлённая система даст доступ к новым масштабным функциям, а связка с мощным M5 позволит лучше раскрыть потенциал как софта, так и железа. Тем не менее, стоит воспринимать эту информацию с долей скепсиса, так как инсайдеры не всегда предоставляют точную информацию, тем более в последний день, когда презентация уже буквально на горизонте.