Сегодня POCO C65 стартовал на ОЗОН за 8900 рублей

Сегодня на ОЗОН стартовали продажи нового смартфона POCO C65 со специальным ценником с 18 по 25 ноября. Новинка оснащена продвинутым дисплеем для своего ценового сегмента. Это 6.74-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1600х720 пикселей с частотой обновления 90 Гц. В пике яркость экрана достигает 600 кд/м² с соответствием сертификацией TÜV Rheinland и защитой от мерцания, а также без вредного синего спектра.

За быстродействие новинки отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G85. С ним можно будет не только выполнять типовые задачи, но и играть в игры на низких настройках графики. Платформа уже проверена временем, она не перегревается. На выбор предлагаются 6 и 8 Гбайт оперативной памяти, а также 128 и 256 Гбайт встроенной типа MMC 5.1. Реализована поддержка расширения памяти установкой емкой карты памяти. Автоматически в зависимости от загрузки и выполняемой задачи из внутреннего накопителя выделяется до 16 Гбайт.

За фотосъемку в POCO C65 отвечает 50 Мп камера с 2 Мп макромодулем. Телефон поддерживает интеллектуальные режимы определения сцены и обработки посткадров. Для фронтальной 8 Мп камеры есть украшение лица.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. На высоком уровне яркости экрана работает до 23 часов. При этом поддерживает быструю зарядку и комплектуется адаптером мощностью 18 Вт. Из особенностей также выделяются сканер отпечатка пальца в кнопке включения и модуль бесконтактных платежей.