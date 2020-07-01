Семидюймовый Honor X10 Max показали на живом фото

В сети появилось первое живо фото смартфона Honor X10 Max 5G в руках у пользователя, а также скорректированная информация о ценах на все версии грядущей новинки. Итак, версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 340 долларов, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – 368 долларов.

Ранее стало известно, что смартфон оснастят аккумулятором на 5000 мАч, корпусом толщиной 8,3 мм, 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, соотношением сторон 19:9, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, пиковой яркостью 780 кд/м2 и поддержкой технологии RGBW, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, стереодинамиками, фронтальной камерой на 8 Мп и предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI. Масса устройства составит 227 г, а размеры – 176,46:84,91:8,3 мм