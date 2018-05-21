Sennheiser CX Sport для спорта

В последнее время пользователи стали больше времени уделять беспроводным наушникам и в этом нет ничего удивительного, так как современные технологии позволяют получать удовольствие от прослушивания музыки с тем же качеством, что и проводные варианты. Новинка под названием Sennheiser CX Sport предназначена для спорта и активных пользователей, работает от одного заряда батареи до 6 часов, качество звучания очень даже приличное. Это шикарный вариант на тот случай, если вы хотите заниматься спортом без лишних проводов. Да и сам бренд Sennheiser уже не раз доказывал, что умеет делать хорошо, качественно и дорого, так что, думаю, в этот раз ситуация будет аналогичной. Пока что есть слух, что устройство продают за 130 евро в Европе, цену для нашего региона пока не называют, но она обычно выше официальной в этом регионе.