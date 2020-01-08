Sennheiser HD 450BT работают 30 часов

Многие пользователи боятся переходить на беспроводные наушники из-за того, что их нужно часто заряжать, а кто-то переживает, что может забыть об этом и остаться без заряда. Однако теперь в продажу поступили наушники Sennheiser HD 450BT, которые оборудованы довольно объемной батареей и выдают 30 часов работы на одном заряде батареи. Этого вполне достаточно, чтобы вы получали удовольствие от любимой музыки в течение длительного времени и не переживали о том, что в определенный момент случится ситуация, когда вы останетесь без зарядки. Просто подключаете раз в несколько дней гаджет на зарядку и спокойно слушаете музыку. Это очень крутой продукт, который позволяет наслаждаться треками и при этом не сидеть постоянно у розетки.