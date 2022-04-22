Sennheiser выпустила интеллектуальную колонку TeamConnect

Компания Sennheiser анонсировала интеллектуальную колонку TeamConnect. Это всенаправленный динамик, предназначенный для комнат среднего размера с участием до 10 участников, независимо от того, присутствуют ли они в комнате или присоединяются удаленно.

Интеллектуальный динамик TeamConnect имеет размеры 128,3 x 56,3 мм и весит 469 граммов. Он оснащен всенаправленным неодимовым динамиком и 7 микрофонами с формированием луча в верхней части, которые охватывают радиус 3,5 см. На верхней стороне устройства также имеется емкостная кнопка отключения звука, которая позволяет отключать и включать звук без щелчка во время встречи. Кольцо светодиодов, доступное на устройстве, может указывать, включено или отключено устройство.

Пользователям необходимо установить соединение между интеллектуальным динамиком TeamConnect и консолью Microsoft Teams Rooms с помощью прилагаемого блока питания и данных и порта USB-C. Пользователям также необходимо подключить кабель питания к блоку питания и данных. После первоначальной настройки для работы не требуются другие устройства, такие как ноутбук или планшет. Интеллектуальный динамик может распознавать до 10 разных голосов.