Серия MSI Gaming Pro Carbon и Bazooka обновилась двумя материнскими платами чипсета B450

Серия MSI Gaming Pro Carbon пополнилась материнской платой чипсета B450 Gaming Pro Carbon MAX WIFI. Она оснащена встроенной RGB подсветкой и Wi-Fi. B450 Gaming Pro Carbon MAX WIFI имеет расширенную конструкцию охлаждения зоны VRm, а также оборудована пассивным радиатором для M.2 накопителя.

MSI также добавила новую материнскую плату B540M Базука Макс WIFI. Материнская плата представлена в форма-факторе micro-ATX. Оснащена встроенным Wi-Fi, Turbo M.2 и USB 3.2 Gen1. Встроенный кодек Audio Boost обеспечивает качество звука студийного уровня для захватывающего игрового звука.

B450M Bazooka MAX WIFI также включает в себя разъемы RGB с двумя разъемами JRGB и двумя разъемами JRAINBOW, что позволяет геймерам настраивать свои установки с помощью светодиодов RGB и аксессуаров.