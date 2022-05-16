Серия Oppo Reno8 поступит в продажу 23 мая

Oppo готовится анонсировать свою серию Reno8 в Китае на следующей неделе, 23 мая. Мы ожидаем как минимум три модели с Reno8 SE, Reno8 и Reno8 Pro. Ожидается, что Reno8 представит еще не анонсированный чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, в то время как Reno8 Pro вместо этого должен представить чипсет MediaTek Dimensity 8100.

Недавно просочились рендеры передней панели Reno8 Pro, на котором виден плоский дисплей с вырезом по центру для селфи-камеры. Рамки панели выглядят немного тоньше, чем у предыдущего Reno7 Pro.

По слухам, Reno8 Pro оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, а также батареей емкостью 4500 мАч с зарядкой 80 Вт. На задней панели, скорее всего, будет 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX 766 с OIS, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макрообъектив.