Серия Oppo Reno8 поступит в продажу 23 мая

Недавно просочились рендеры передней панели Reno8 Pro, на котором виден плоский дисплей с вырезом по центру для селфи-камеры. Рамки панели выглядят немного тоньше, чем у предыдущего Reno7 Pro.
По слухам, Reno8 Pro оснащен 6,62-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, а также батареей емкостью 4500 мАч с зарядкой 80 Вт. На задней панели, скорее всего, будет 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX 766 с OIS, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макрообъектив.